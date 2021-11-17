Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО.

17 ноября 2021 года в рамках продолжающейся 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялись выборы члена Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

На выборах на одно из 3 вакантных мест, выделенных для Восточно-Европейской группы, была выдвинута кандидатура Азербайджанской Республики.

На выборах, прошедших в условиях напряженной конкуренции, Азербайджан набрал 143 голоса.