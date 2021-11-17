https://news.day.az/politics/1404919.html Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО - ФОТО
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО - ФОТО
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО.
17 ноября 2021 года в рамках продолжающейся 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялись выборы члена Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
На выборах на одно из 3 вакантных мест, выделенных для Восточно-Европейской группы, была выдвинута кандидатура Азербайджанской Республики.
На выборах, прошедших в условиях напряженной конкуренции, Азербайджан набрал 143 голоса.
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