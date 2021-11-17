https://news.day.az/politics/1404940.html Генерал Мурадов доставил из Баку в Ереван тело одного армянского военнослужащего
Генерал Мурадов доставил из Баку в Ереван тело одного армянского военнослужащего
Сегодня в Баку прибыл заместитель командующего Южным военным округом ВС РФ генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил координатор Информационного центра по азербайджанским заключенным и заложникам Ахмед Шахидов.
Шахидов сказал, что Мурадов прибыл в Баку для передачи задержанных армян. В результате переговоров Рустам Мурадов вернулся в Ереван, передав тело армянского военнослужащего.
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