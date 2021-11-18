Разруха в головах: причина всех поражений Армении

Разруха не в клозетах, она в головах. Это фраза профессора Преображенского из булгаковского романа "Собачье сердце". Тоже самое можно сказать про причину поражения Армении в 44-дневной войне, и в ходе всех провокаций, что совершались и, вынужден быть пессимистом, еще будут совершены армянской стороной. Ведь, судя по всему, армянское общество неизлечимо больно разрухой в головах.

Всем известен итог широкомасштабной провокации подразделений Вооруженных сил Армении против Азербайджана на государственной границе в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Противник снова был наголову разбит. Даже официальный Ереван признал потерю стратегически важных высот, то есть очередной и совершенно ожидаемое свое поражение.

"Армения не позволит говорить с собой на языке принуждения", - об этом на внеочередном заседании Совета безопасности Армении заявил 16 ноября премьер-министр республики Никол Пашинян.

Это были слова политика, который не хочет мира. Он всего лишь снова пытается переложить свою вину на Азербайджан. Хотя очевидно, что это Армения не выполняет все, под чем сам Пашинян поставил подпись.

"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", - говорится в пункте 9 подписанного в ночь на 10 ноября трехстороннего заявления.

И именно его-то армянская сторона и не хочет выполнять. Причем, дабы сорвать реализацию всего уже оговоренного и подписанного, армянская сторона раз за разом совершает провокации.Их цель понятна- всеми силами добиться того, чтобы реанимировать Минскую группу ОБСЕ, тем самым вернув США и Францию в повестку дня и , соответственно, деактуализировав все, что было подписано при посредничестве России.

Но понятная примитивность действий армянского руководства не делает более понятной причину, по которой на все это готовы идти армянские отцы и матери, армянское общество. Они ведь, как ни крути, соглашаются на то, чтобы их детей принесли в жертву новым авантюрам Пашиняна. Мне казалось, что после разгромного поражения Армении в 44-дневной войне, произойдет именно кардинальный перелом в умонастроениях армянского общества. Я ошибся.

Смерть от шести до восьми тысяч военнослужащих, дезертирство 10.000 "непобедимых", утрата оружия и военной техники на сумму в пять миллиардов долларов, поражение в 44-дневной войне- все это не отрезвило граждан РА. Они снова и снова участвуют в авантюрах своего руководства, которое посылает солдат на верную смерть, а потом снова врет своему же народу о причинах и последствиях провокации.

Вон, министерство обороны Армении сообщило об одном погибшем военном, 13 задержанных и 24-х солдатах, судьба которых неизвестна.Такой цинизм и такая ложь бесит уже самих армян К примеру, лавный редактор сайта Politik.am, журналист и востоковед Борис Мурази на своей странице в Facebook написал, что официальные данные армянского оборонного ведомства не совпадают с реальным числом погибших.

"Министерство обороны заявляет, что у нас один погибший, а на сегодняшнем заседании Национального собрания было предложено почтить минутой молчания память погибших. Они продолжают держать всех нас за животных", - написал он. И это далеко не единственная негативная реакция на ложь армянского оборонного ведомства, которое снова пытается свое поражение представить чуть ли не как победу.

Да, МО РА , как это не раз бывало ранее, в том числе и в ходе 44-дневной войны, придумало фантастические цифры потерь с азербайджанской стороны. В реальности же, в Азербайджане никогда не скрывали правду. Ни о ходе противостояния с противником, ни о реальном числе своих потерь. И уровень доверия к данным МО АР высок не только в нашей стране, но и среди зарубежных военных экспертов.

В том числе и потому, что мы всегда приводим фото и видео доказательства своих побед. Армянская же сторона всегда лжет. И вот уже издание "Грапарак" сообщает со ссылкой на собственные источники в армянской армии, что потери ВС Армении на данный момент составляют 30 человек убитыми, 50 ранеными. Еще 100 человек пропали без вести.

Собственно, еще вчера председатель комиссии парламента Армении по внешним связям, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян заявил в прямом эфире "Радио Азатутюн", что погибли, по неподтвержденным данным, 15 армянских военных.То есть, даже представитель правящей фракции вчера сделал сообщение, доказывающее запредельную степень циничной лжи МО РА.

Примитивность которой совсем скоро станет очевидной. Армения - маленькая страна и новости, в том числе трагические, там распространяются быстро. Но только станет ли это причиной коренного изменения в подходах граждан РА? Увы, вряд ли. Я так и не увидел митингов пацифистов в этой стране. Я не увидел, как армянские отцы и матери требуют от Пашиняна остановить провокации.

Но я вижу , как на горе армянских родителей снова и снова пытаются выезжать различные политические силы в РА. Они борются за власть, провозглашая реваншистские лозунги, обвиняя Россию и чуть ли не все мировое сообщество в нежелании потворствовать авантюрам официального Еревана.А это и есть прямой путь к новым жертвам среди тех армян, которых любая власть использовала и будет использовать, как пушечное мясо.

Акпер Гасанов