https://news.day.az/politics/1404944.html ОБСЕ призывает к деэскалации напряжённости на границе Армении и Азербайджана
ОБСЕ призывает к деэскалации напряжённости на границе Армении и Азербайджана
ОБСЕ призывает к деэскалации напряжённости на границе Армении и Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде написала на своей странице в Twitter.
"Приветствуем прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России и призываем к деэскалации. Выражаем сожаление в связи с человеческими потерями",- написала она.
Отметим, что в результате военной провокации, совершенной Арменией 16 ноября на государственной границе с Азербайджаном, погибли семь и были ранены 10 военнослужащих азербайджанской армии.
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