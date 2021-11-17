https://news.day.az/politics/1404946.html НАТО выражает обеспокоенность сохраняющейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном
НАТО выражает обеспокоенность сохраняющейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном
Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина выразил обеспокоенность сохраняющейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
НАТО поддерживает процесс нормализации и урегулирования оставшихся вопросов, написал он в Twitter.
Отметим, что в результате военной провокации, совершенной Арменией 16 ноября на государственной границе с Азербайджаном, погибли семь и были ранены 10 военнослужащих азербайджанской армии.
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