https://news.day.az/politics/1405060.html ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Товузе
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Товузе
17 ноября с 17:54 до 22:52 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, ответным огнем противник был подавлен.
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