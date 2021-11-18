ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Товузе

17 ноября с 17:54 до 22:52 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, ответным огнем противник был подавлен.