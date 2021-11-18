Стали известны даты проведения очередных заседаний Милли Меджлиса

Два очередных заседания осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоятся 23 и 24 ноября, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседаниях будет продолжено обсуждение документов, входящих в пакет государственного бюджета на 2022 год, изменений в Налоговый кодекс и других вопросов.

Отметим, что в повестку заседаний Милли Меджлиса, состоявшихся 16 и 17 ноября, были включены 24 вопроса. Многие законопроекты, в том числе "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", были приняты после обсуждений в первом чтении.