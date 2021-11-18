Джейхун Байрамов обсудил с действующим председателем ОБСЕ ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации Анн Линде на ее странице в Twitter.

В ходе переговоров была обсуждена ситуация в регионе, говорится в публикации.