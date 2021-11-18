https://news.day.az/politics/1405216.html Джейхун Байрамов обсудил с действующим председателем ОБСЕ ситуацию в регионе
Джейхун Байрамов обсудил с действующим председателем ОБСЕ ситуацию в регионе
Состоялся телефонный разговор между действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации Анн Линде на ее странице в Twitter.
В ходе переговоров была обсуждена ситуация в регионе, говорится в публикации.
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