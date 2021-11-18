https://news.day.az/politics/1405256.html Армянская армия вновь обстреляла азербайджанские позиции в Товузском направлении
Армянская армия вновь обстреляла азербайджанские позиции в Товузском направлении
18 ноября с 14:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Чинарлы Шемшеддинского района вновь без какой-либо причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении села Кёханаби Товузского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
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