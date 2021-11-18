Армянская армия вновь обстреляла азербайджанские позиции в Товузском направлении

18 ноября с 14:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Чинарлы Шемшеддинского района вновь без какой-либо причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении села Кёханаби Товузского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, ответным огнем противник был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.