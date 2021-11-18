Лавров обсудит с действующим председателем ОБСЕ ситуацию в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде 19 ноября в Москве обсудит помощь организации в урегулировании ситуации в Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на МИД России.

Предполагается также затронуть вопросы, касающиеся посредничества организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, говорится в сообщении.

Кроме того, будет обсуждаться тема повышения профиля ОБСЕ в борьбе с общими для государств-участников транснациональными угрозами - терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, вызовами при использовании ИКТ, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми. К СМИД ОБСЕ российская сторона подготовила проект декларации по противодействию использования террористами сети Интернет, поскольку тенденция использования Интернета террористами усиливается, в т.ч. в условиях пандемии коронавируса.