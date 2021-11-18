Турция придает большое значение стабильности на Южном Кавказе

Турция придает большое значение стабильности в регионе Южного Кавказа и делает все возможное для обеспечения в нем мира и спокойствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на мероприятии в Университете Эрджиес в Кайсери.

"Азербайджан за 44 дня освободил от армянской оккупации свои земли, Карабах, которые 30 лет находились под оккупацией. Турция все это время поддерживала Азербайджан в его справедливой борьбе и будет и далее поддерживать своих братьев в соответствии с концепцией "Одна нация - два государства", - отметил министр.