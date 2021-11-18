В Баку проведена рабочая встреча с экспертами НАТО

Согласно совместному плану действий НАТО-Азербайджан по поддержке развития учебно-образовательных систем военной образовательной системы азербайджанской армии, в рамках программы расширения оборонного образования в Баку проведена рабочая встреча с экспертной группой НАТО (DEEP), сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.

На встрече, которая состоялась в Военной академии Вооруженных сил между специалистами военного образования министерства обороны и Альянса была обсуждена деятельность, проведенная в 2021 году в сфере военного образования в азербайджанской армии.

Также был проведен обмен мнениями по вопросам планирования и выполнения мероприятий в следующем году, рассмотрены новые перспективы, проанализированы планы сотрудничества.

Затем гости посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева. Состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования, был обсужден ряд вопросов по методологии военного образования, представлены взаимные брифинги, посвященные опыту в этой сфере.