Азербайджан подписал Протокол №16 к Европейской Конвенции

Постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмаилов подписал от имени правительства Азербайджана Протокол №16 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в "Twitter" Постоянного представительства Азербайджана при Совете Европы.

В церемонии подписания приняла участие генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.