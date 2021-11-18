https://news.day.az/politics/1405346.html Азербайджан подписал Протокол №16 к Европейской Конвенции - ФОТО
Азербайджан подписал Протокол №16 к Европейской Конвенции - ФОТО
Постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмаилов подписал от имени правительства Азербайджана Протокол №16 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в "Twitter" Постоянного представительства Азербайджана при Совете Европы.
В церемонии подписания приняла участие генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
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