Поза Эдика: как Шармазанов армян глупцами назвал

Пресс-секретарь ранее правившей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов объявил подавляющее число граждан своей страны глупцами. Нет, данное слово не было открыто произнесено, но таков был смысл умозаключения армянского Эдички ,которым он поделился на встрече с журналистами. Сразу замечу, что мысль эта не свежая. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, Шармазанов объявил, что нынешние власти намеренно устроили в Армении организованный хаос, поскольку никак иначе их действия охарактеризовать и обосновать нельзя. Более того, по словам оппозиционера, действующий премьер-министр Никол Пашинян даже не осознает того, что имеет дело с человеческими жизнями.

"Это стало ясно после его вчерашнего выступления в парламенте, когда он рассказывал о "шахматном" расположении войск. Могло сложиться впечатление, что он поясняет нам какую-то футбольную тактику. Слушай, ты имеешь дело с человеческими жизнями", - пояснил Шармазанов. Не знаю, вызвало ли данное заявление ожидаемый Эдичкой эффект, но не ему рассуждать о роли футбола в политике.

Потому что в свое время Серж Саргсян, на тот момент президент РА, являющийся действующим руководителем РПА, попытался поиграть в "футбольную дипломатию". Одним из эпизодов которой был побег тогдашнего министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в цюрихский туалет, где он схоронился от своего турецкого коллеги. Не скажу, что это было привычное для армянской стороны "тактическое отступление", но в итоге главу МИД РА из отхожего места извлекли.

Унитазы там, замечу, остались на месте. А сам Налбандян вынужден был подписать Цюрихский протокол, получив записку приказного характера от главы МИД России Сергея Лаврова. В итоге, как известно, Армения оказалась всего лишь мячом, в который попинали в рамках "футбольной дипломатии". И, соответственно, Серж Саргсян, был тем, кто такое позволил, проявив свою политическую близорукость

Так что, чья бы корова мычала, а Шармазанов бы, этот глашатай воли РПА, помолчал бы. Но, это в теории. На практике же Эдичка издает звуки, пытаясь обвинить во всем действующую армянскую власть. Но, в итоге, он выставляет себя и представляемую им партию в крайне жалком и глупом свете. Потому, что подавляющее большинство граждан РА уже сделало свой выбор.

Причем, не единожды. Оно поддержало свержение Сержа Саргсяна, который контролировал тогда почти все - от армии и парламента, до СМИ и МИД. Но, народ так устал от правления Саргсяна, так презирал его, что согласился доверить будущее страны посредственному и скандальному журналисту, политику-популисту Николу Пашиняну. Так, Саргсян был отправлен на политическую свалку, откуда так и не сумел вернуться.

И даже поражение Армении в 44-дневной войне, которую неизбежной сделал именно Пашинян, не помогло "бывшим" вернуть себе власть. При всех, замечу, огромных финансовых возможностях "карабахского клана" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. В июне нынешнего года в РА состоялись внеочередные парламентские выборы. И результат, как говорят в футболе, был на табло.

Напомню, что за возглавляемый Пашиняном "Гражданский договор" проголосовало почти 54% избирателей. То есть, абсолютное большинство. Стало быть, всех их Шармазанов выставляет глупцами. А как иначе назвать тех, кто на протяжении трех лет, несмотря на череду провалов и поражений, голосует за Пашиняна? Который, как тужится убедить всех саргсяновский Эдик, устроил в Армении организованный хаос.

Замечу, к слову, что за политический альянс "Честь имею", сформированный РПА и партией "Отечество", на внеочередных парламентских выборах проголосовало чуть более 5% избирателей. И это ответ на все предыдущие, нынешние и будущие громкие заявления Шармазанова и ему подобных. Они могут сколько угодно жонглировать словами, но презрение к ним превышает недовольство нынешней властью.

Акпер Гасанов