Армяне устроили Игорю Коротченко травлю за правду о Карабахе

Армяне устроили известному российскому политологу и военному эксперту, главному редактору журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко травлю в соцсетях за правду о Карабахе.

Так российский военный эксперт в Facebook поделился публикацией, в которой он задался вопросом - почему за 30 лет армяне ничего не построили на оккупированных территориях Азербайджана?

Придя в бешенство из-за правды, написанной политологом в соцсети, армяне ринулись массово жаловаться на публикацию, вследствие чего администраторы соцсети приняли решение забанить Игоря Коротченко на 3 дня, якобы за "контент, нарушающий нормы сообщества Facebook".

"Facebook забанил меня на три дня за вопрос: "Почему за почти 30 лет армяне все разрушили и ничего не построили на оккупированных территориях Азербайджана?", - написал Коротченко в Telegram.