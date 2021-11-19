В рамках Expo 2020 Dubai состоялись мероприятия по случаю Национального дня Азербайджана, передает Day.Az.

На Expo 2020 Dubai Азербайджан представлен павильоном расположенным в части выставки, посвященной экологически чистым технологиям. Интерактивные электронные средства массовой информации в национальном павильоне, отражающие концепцию "развитие завтрашнего дня зависит от решений, принятых сегодня", представляют видеоматериалы по истории, географии, культуре и современному искусству Азербайджана.

В павильоне предоставляется информация об устойчивом развитии и инновациях в экономической и социальной сферах в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, а также о строительных работах на освобожденных территориях, освобожденных в ходе 44-дневной второй Карабахской войны.

Концепция трехэтажного павильона, напоминающего форму дерева и его ветвей, подтверждает, что устойчивого будущего можно достичь только с развитием человеческого капитала. Пейзаж павильона украшен скульптурами из серии "Харыбюльбюль" и "Газели" художников из Азербайджана и других стран. Также здесь представлена ​​экспозиция, посвященная культуре и истории Азербайджана, инсталляция скульптора Эльвина Набизаде "Хрупкий саз", скульптура Лейлы Алиевой "Сердце", ковровые мотивы Фаига Ахмеда. Дизайн и концепция вдохновленного природой павильона уникальны и делают павильон одним из самых посещаемых выставки.

Национальный павильон принимает более 10 тысяч посетителей в день. В рамках выставки на сцене павильона регулярно проходят концерты и различные культурные программы, а посетители имеют возможность внимательно следить за историей и современной жизнью Азербайджана.

Так, 18 ноября, в рамках Expo 2020 Dubai состоялись мероприятия по случаю Национального дня Азербайджана. Каждый отдельный день проведения Expo 2020 посвящается конкретной стране, предоставленной павильоном на Expo 2020. В рамках Национального дня Азербайджана в первой половине дня состоялось шествие.

Позже, на площади Al Wasl Plaza состоялась церемония поднятия национальных флагов ОАЭ и Азербайджана. Были исполнены государственные гимны двух стран.

Как отметил Помощник Президента Азербайджанской Республики, Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров в ходе своего выступления на площади Al Wasl Plaza, Азербайджан придает большое значение развитию отношений с ОАЭ.

"Отношения между двумя странами основаны на принципах взаимной дружбы и уважения, и оба народа исторически связаны религиозными и культурными корнями. Объединенные Арабские Эмираты - одна из первых стран, признавших независимость Азербайджана, в следующем году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. На протяжении многих лет связи между двумя странами динамично развиваются в различных сферах. Пользуясь случаем, мы также хотели бы пригласить инвесторов из ОАЭ принять участие в ремонтных и инфраструктурных работах, которые в настоящее время проводятся на недавно освобожденных территориях Азербайджана", - отметил Алакбаров.

После гости ознакомились с национальными павильонами Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

По итогам мероприятия, Al Wasl Plaza была освещена триколором азербайджанского флага.

Напомним, что первого октября в Дубае (ОАЭ) открылась всемирная выставка Expo 2020 под лозунгом "Соединяя умы, создавая будущее". Азербайджан представлен на выставке павильоном "Семена для будущего", организованной Центром Гейдара Алиева.

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Азербайджан одним из первых поддержал и подтвердил свое участие в Dubai Expo 2020.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева обратила особое внимание на достойное участие нашей страны в выставке, и Азербайджан одной из первых стран начал строительство национального павильона на выставке Dubai Expo 2020.

Следует отметить, что наша страна, придающая выставке особое значение, ранее успешно участвовала в международных выставках в Милане, Анталии, Нур-Султане и Пекине и была удостоена высоких наград. Азербайджан, отличившийся успешным участием в этой международной площадке, также выдвинул свою кандидатуру на Всемирную выставку Expo 2025 года.