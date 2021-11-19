Минобороны Армении под давлением начало признавать реальные потери

Министерство лжи (обороны) Армении, которое постоянно дезинформирует армянскую общественность, пытаясь скрыть все разгромные поражения, постепенно начало признавать реальное количество погибших армянских солдат в ходе провокации 16 ноября, совершенной ВС Армении на госгранице с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, оборонное ведомство ранее сообщало о "24 пропавших без вести солдатах", однако сегодня, пока что, огласило шестерых погибшими.

В частности, вчера, пытаясь скрыть реальное число потерь, сообщалось всего лишь об одном ликвидированном солдате, но этому в армянском обществе никто не поверил.

Напомним, что главный редактор одного из армянских СМИ Борис Мурази заявил в Facebook, что официальные данные армянского оборонного ведомства не сходятся с реальным числом погибших.

"Министерство обороны заявляет, что у нас один погибшИЙ, а на сегодняшнем заседании Национального собрания было предложено почтить минутой молчания память погибшИХ. Они продолжают держать всех нас за животных", - подчеркнул Мурази.

Мониторинг армянского сегмента соцсетей также выявил, что погибли десятки армянских солдат. Отмечается, что въезд в зону недавних боев перекрыт военной полицией, к постам пропускают только "скорые", которые увозят тела и раненых.

Министерство обороны Армении, столкнувшись с такой бурной реакцией в соцсетях, постепенно и вынужденно начало оглашать реальные цифры. Пока только 6 имен, но уверенно можно сказать, что скоро, в лучших традициях вешания лапши на уши, армянское военно-политическое руководство начнет сбрасывать в СМИ новости о "смертельных ДТП" с участием армянских солдат.

М.Ахмедзаде