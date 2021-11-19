Джейхун Байрамов на переговорах с членами Азербайджано-российского экспертного совета
19 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членами Азербайджано-российского экспертного совета, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
В ходе встречи министр Джейхун Байрамов рассказал о вопросах, включенных в повестку двусторонних азербайджано-российских отношений, в том числе об отношениях взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства. Было отмечено наличие между странами сотрудничества в рамках международных организаций.
Министр предоставил информацию экспертам о постконфликтных реалиях в регионе, о реализации трехсторонних заявлений.
В ходе встречи министр ответил на вопросы членов Азербайджано-российского экспертного совета.
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