Посол США в Баку о предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер выразил отношение к новости о предстоящей встрече глав Азербайджана и Армении.

"Я был удовлетворен известием о предстоящей встрече в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал в понедельник Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

"США поддерживают обеспечение прочного мира на Южном Кавказе. Мы приветствуем этот шаг", - подчеркнул посол.