https://news.day.az/politics/1406703.html Посол США в Баку о предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении
Посол США в Баку о предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении
Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер выразил отношение к новости о предстоящей встрече глав Азербайджана и Армении.
"Я был удовлетворен известием о предстоящей встрече в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал в понедельник Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.
"США поддерживают обеспечение прочного мира на Южном Кавказе. Мы приветствуем этот шаг", - подчеркнул посол.
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