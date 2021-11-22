https://news.day.az/politics/1406727.html В Физули обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего
В Физули обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего
В освобожденном от оккупации Физулинском районе обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, его личность будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.
Отметим, на сегодняшний день в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены тела и останки 1698 армянских военнослужащих.
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