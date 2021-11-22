В Физули обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего

В освобожденном от оккупации Физулинском районе обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, его личность будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, на сегодняшний день в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены тела и останки 1698 армянских военнослужащих.