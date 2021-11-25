Баку - безопасный город с развитой инфраструктурой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Гиоргиев на семинаре в рамках проекта "Поддержка создания Регионального учебного центра по миграции".

Он отметил, что создание Центра в Азербайджане имеет важное значение.

"Благодарим Азербайджан за поддержку в создании Регионального учебного центра по миграции", - отметил Гиоргиев.