https://news.day.az/politics/1408181.html Баку - безопасный город с развитой инфраструктурой - Владимир Гиоргиев
Баку - безопасный город с развитой инфраструктурой - Владимир Гиоргиев
Баку - безопасный город с развитой инфраструктурой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Гиоргиев на семинаре в рамках проекта "Поддержка создания Регионального учебного центра по миграции".
Он отметил, что создание Центра в Азербайджане имеет важное значение.
"Благодарим Азербайджан за поддержку в создании Регионального учебного центра по миграции", - отметил Гиоргиев.
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