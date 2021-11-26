Армянская "нюхачка": новый талант "Зары-абрикос"

Ба-а! Кого я вижу? Да это же знакомое всем лицо. Нет, не "Манька-облигация", бери выше. Перед нами "Зара-абрикос". Да, помню, что героиню кинофильма "Место встречи изменить нельзя" по документам звали Колывановой Марией Афанасьевой. Так и нашу "героиню" в реальности зовут Заруи Амазасповна Постанджян. И она не по хатам и малинам, как Манька, шастает, а слова в предложения соединяет и потом озвучивает то, что получилось с различных трибун.

На сей раз глава партии "Страна абрикоса" превзошла саму себя. "В Армении на сегодняшний день живут не только наши соотечественники армяне, но и представители братских народов, а также турки", с такого рода многообещающего утверждения начала она свою речь в ходе в ходе парламентских слушаний, инициированных оппозицией."не разменивайся на мелочи, говори о главном", наверняка эта мысль мелькнула у многих армянских парламентариев после "открытия" Заруи.

Она не подкачала. Постанджян шандарахнула новостью о том, что, Армения на сегодняшний день оккупирована врагом в лице правящей партии "Гражданский договор". Вон оно, что! То есть политик, как бы это смешно не звучало применительно к "Заре-абрикос", той самой страны, что почти тридцать лет держала азербайджанские земли под оккупацией, решила осудить оккупацию.

Как бы раньше нужно было возмущаться, Зара! И не по поводу действий Азербайджана, который освободил свои земли ценой героизма нашей армии и жизней шехидов, а по поводу Армении, которая считала, что ей всегда будет позволено игнорировать международное право и резолюции ООН. Но, Постанджян не может себе позволить признавать очевидного. Ей проще жонглировать глупостью и мифами.

Вон, партию свою назвала в честь абрикоса, который растет далеко не только в Армении. Да, напомню также лозунг этой партии. Он звучит так: "К Арарату". То есть, мечтает мадам Постанджян о горе Агры-даг, что находится на территории Турции. Иными словами, перед нами пример погони за миражом, жалкая и смешная одновременно попытка предъявления территориальной претензии, звучащая из страны-лузера к одному из ведущих государств мира.

Пора вызывать психиатра? Конечно, причем давно. У "Зары-абрикос" явные галлюцинации. Впрочем, страдает она не только этим. "Эти турки восседают и в здании Национального Собрания, посещая зал заседаний парламента. Их можно узнать по запаху. От них воняет, как от врага", - заявила Постанджян. В реальности, в армянском парламенте турков нет.

Но "турками", ясное дело, она называет представителей нынешней армянской власти. Причем, озвучены и интимные подробности. Заруи Амазасповна явно претендует на лавры главного героя украинского телесериала "Нюхач", который обладает сверхчувствительным обонянием, что позволяет ему раскрывать всевозможные преступления. Правда, чует она исключительно "турков".

Кто, когда, где и что ей сунул под нос, сколько раз осуществлял эту процедуру, дабы "Зара-абрикос" смогла безошибочно учуять "турка" , известно только самой Постанджян. Но то, что имел место факт вопиющего, просто пещерного нацизма, чудовищной тюркофобия- это факт. А ведь, замечу, это не Вазген с Карапетом на кухне возмущались, а целый руководитель партии, да еще и парламентарий!

Жду теперь реакции от всех адвокатов Армении из разных стран мира. Вот, перед вами пример открытой демонстрации пропаганды нетерпимости по национальному признаку. Осудите, если можете. Кстати, с таким мировоззрением "Заре-абрикос" нужно под Роберта Кочаряна ложиться. В политическом смысле этого слова.Он ведь является автором фразы про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев".

И враг у них общий- нынешняя армянская власть. Представителей которой Постанджян чует за версту. И в отношении которых она призывает начать репрессии.Они уже призвала начать освобождение государственных учреждений и зданий от "турок", скрывающихся под членством в правящей партии "Гражданский договор". Сразу замечу, что такого себе даже в США, во времена охоты на коммунистов, не позволяли.

При этом, возникает простой и резонный вопрос- что делать с тем подавляющим большинство граждан Армении, что поддержали свержение Сержа Саргсяна и привели к власти Пашиняна, а потом, даже после поражения РА в 44-дневной войне, отдали свои голоса за николовский "Гражданский договор"? Их тоже"Зара-абрикос" чует за версту? Их тоже отовсюду выгонять, а еще лучше вышвыривать из страны? Вот на этот вопрос Постанджян как-то не ответила. Впрочем, и без того ее речи , по своей смысловой нагрузке, были похожи на речи "Маньки-облигации" в кабинете у Жеглова.

Акпер Гасанов