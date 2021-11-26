Транспортные коммуникации и делимитация границ

Cчитаю, что повесткой встречи в Сочи, намеченной на 26 ноября, будут транспортные коммуникации, соединяющие западные районы Азербайджана с Нахчываном и вопросы касательно определения армяно-азербайджанской границы.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, журналист Анар Гасанов, комментируя предстоящие трехсторонние переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"По выполнению пунктов Заявления от 9 (10) ноября 2020 г. по Карабаху и будущему мирному договору говорить не приходится пока. Должен отметить, что без подписания мирного договора обсуждение границ и подписание документов не в пользу Азербайджана. Как вы видите, Армения, пытаясь отодвинуть мирный договор на второй план, хочет оставить Азербайджан один на один с мировым сообществом в вопросе статуса Карабаха. Арменией систематически преследуется цель по гиперболизации конфликта. Исходя из этой ситуации, реальным видится подписание документов касательно открытия коммуникации с Нахчываном. Только этот вопрос менее болезненно принимается армянским обществом. Последствия мирного договора с Азербайджаном для Пашиняна могут быть тяжелыми. России не нужно свержение его власти", - сказал наш собеседник.

Касательно того факта, что премьер Армении фактически признался в срыве встречи, которая планировалась на 9 ноября, проявив неуважение к российской стороне привлечением к переговорам ЕС, Анар Гасанов считает, что это не Армения обращается к Западу, а Запад тащит ее за собой.

"Считаю, что Зангезурский коридор воспринимается как удар по интересам Запада. То есть, Запад лишается важного участка в транспортировке энергоресурсов по маршруту Иран-Армения-Грузия-Европа. Хотя Запад и боится лобового столкновения с Россией, но не отказывается от политического рэкета в отношении Москвы. Срыв встречи, намеченной на 9 ноября, - есть показатель вмешательства Запада. Стоит обратить внимание, что после срыва трехсторонней встречи появилась на повестке Брюссельская встреча", - заявил он.

При этом политолог отметил, что не видит смысла в Брюссельской встрече, которая запланирована на 15 декабря.

"Наличие сильной России, которая напоминает США в 60-70-е гг. прошлого века, минимизировало влияние Европы на регион. Стратегические цели Москвы и Баку очень близки. Азербайджан, как и Россия, избегает гиперболизации армяно-азербайджанской локальной этнотерриториальной войны", - сказал он.

Комментируя провокационные заявления Пашиняна, озвученные им в ходе ответов на вопросы во время прямой трансляции, наш собеседник сказал, что они исходят из психологического состояния премьера Армени.

"На Пашиняна навесили ярлык предателя и капитулянта. Теперь он каждым заявлением хочет доказать обратное. Тенденциозные заявления исходят из психологического состояния премьер-министра Армении. К тому же он понимает, что, подписав мирный договор, Армения не то что отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, но и возможность обсуждения статуса Карабаха сводит на нет. Поэтому правительство Армении заинтересовано, в первую очередь, в делимитации и демаркации границ, надеясь на то, что это процесс длительный. Резюмируя вышесказанное, хочется сказать, что в первичности мирного договора заинтересован Азербайджан, в первичности делимитации - Армения. В таком расхождении позиций единственный для Армении менее болезненный вопрос - это реализация коммуникаций через Зангезур, и касательно их открытия позиции России и Азербайджана едины.

Если Армения 26 ноября отклонит или подпишет документ, а потом не выполнит взятые на себя обязательства по поводу коридора, то азербайджанский солдат укоротит еще на несколько километров расстояние до Нахчывана. Армяно-азербайджанская граница не делимитизирована, и ни одно государство не может обвинять Баку в агрессии", - заключил эксперт.

Талех Агавердиев