https://news.day.az/politics/1408524.html Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России
Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Уже вечером, по окончании диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями, президент Путин имеет в виду провести совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
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