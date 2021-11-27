Сахиба Гафарова встретилась с Мустафой Шентопом

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, находящаяся в Мадриде для участия в 143-й Ассамблее Межпарламентского Союза и Учредительном собрании Парламентской сети Движения неприсоединения, 27 ноября встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе азербайджанского парламента, тепло поприветствовав лидера ВНСТ и членов турецкой делегации, председатель Милли Меджлиса напомнила слова Президента Ильхама Алиева о том, что в мировой политической системе не имеется аналога азербайджано-турецких отношений. Сегодня связи между Азербайджаном и Турцией находятся на уровне стратегического партнерства.

"Мир в очередной раз стал свидетелем этого братства во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Личные дружеские отношения глав наших государств играют важную роль в достижении нынешнего высокого уровня единства наших стран" - , сказала Сахиба Гафарова.

Сплочённость наших народов проявляется и в сотрудничестве наших парламентов - как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Своей активностью выделяются группы дружбы, действующие в парламентах двух стран.

В свою очередь, председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп отметил, что Турция и Азербайджан - один народ, два государства, наши дружба и братство длятся столетиями, а их истоки уходят в глубину веков. Как сказал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, "мы неизменно рядом с Азербайджаном и в период после разрешения армяно-азербайджанского конфликта", - подчеркнул Шентоп.

Он отметил важность увеличения количества взаимных визитов и встреч двух парламентов. Интенсификация контактов служит углублению наших отношений.

Затем председатель ВНСТ затронул тесное сотрудничество наших депутатов в международных организациях, отметив необходимость ещё большего усиления этого взаимодействия в будущем.

Далее на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.