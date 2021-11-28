Три союзника Армении по ОДКБ поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности в принятом по итогам 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества Ашхабадском Консенсусе для Действий, подписанном главами государств и правительств стран-членов Организации.

Как прокомментировал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, очень важно, что именно Азербайджан получил поздравления от трех стран-членов ОДКБ в связи с восстановлением территориальной целостности в результате второй Карабахской войны. Это значит, что несмотря на то, что Армения является членом ОДКБ, близость и партнерство с Азербайджаном ставится для них куда более высоко, чем какая бы то ни была другая ассоциация с Арменией, передает Day.Az.

По словам Финкеля, это особо демонстрирует тот факт, что эти три страны-члена ОДКБ ценят Азербайджан, считают его близкой для себя страной, сопереживают ему и считают его победу очень важной вехой и для себя в том числе.

"Это также показывает, что эти страны не боятся при этом испортить отношения с Арменией, расставляя приоритет и показывая, кто есть кто даже в иерархии стран ОДКБ", - сказал эксперт.

Он отметил, что это большая победа Азербайджана как на дипломатическом и на международном уровне, так и на экономическом уровне.

"Конечно же, будущее Азербайджана - это всеобъемлющее процветание на всех фронтах и улучшение ситуации в регионе. И если Армения не одумается и не примет правильное решение, не сделает правильный вывод, то ее ждет еще более худшая ситуация, чем есть на сегодня", - подытожил Финкель.