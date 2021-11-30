Москва и Рим обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Италии в РФ Джорджо Стараче на встрече в Москве выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации на Южном Кавказе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С обеих сторон была выражена заинтересованность в скорейшей стабилизации обстановки на Южном Кавказе в целях обеспечения безопасности и экономического развития региона", - говорится в документе российского дипведомства.

Как отметили на Смоленской площади, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе Закавказья в контексте состоявшихся 26 ноября в Сочи переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении. Встреча состоялась по инициативе итальянской стороны.