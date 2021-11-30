Глава МИД Турции соболезнует Азербайджану

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования Азербайджану в связи с погибшими в результате крушения военного вертолета, передает Day.Az.

"Да упокоит Всевышний души азербайджанских братьев, погибших в сегодняшнем крушении военного вертолета. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Выражаю соболезнования Вооруженным силам, правительству и народу Азербайджана", - написал Чавушоглу в Twitter.

Напомним, что сегодня около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения есть погибшие и раненые.