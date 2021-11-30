https://news.day.az/politics/1409996.html Глава МИД Турции соболезнует Азербайджану
Глава МИД Турции соболезнует Азербайджану
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования Азербайджану в связи с погибшими в результате крушения военного вертолета, передает Day.Az.
"Да упокоит Всевышний души азербайджанских братьев, погибших в сегодняшнем крушении военного вертолета. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Выражаю соболезнования Вооруженным силам, правительству и народу Азербайджана", - написал Чавушоглу в Twitter.
Напомним, что сегодня около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения есть погибшие и раненые.
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