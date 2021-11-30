https://news.day.az/politics/1410038.html Посольство Ирана выразило соболезнования Азербайджану
Посольство Ирана выразило соболезнования Азербайджану
Посольство Ирана в Баку выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.
"Посольство Ирана скорбит в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана и гибелью военнослужащих, выражает соболезнования дружественному и братскому Азербайджану, азербайджанскому народу и семьям погибших", - говорится в публикации посольства в Twitter.
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