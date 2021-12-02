https://news.day.az/politics/1410645.html Фонд Гейдара Алиева завершил реставрационные работы в католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева завершил реставрационные работы в католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева завершил работы по ремонту и реставрации католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку, сообщили в четверг Trend в фонде, передает Day.Az.
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