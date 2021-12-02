ОБСЕ полностью поддерживает возможное развитие отношений стран Южного Кавказа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в своей вступительной речи на встрече глав МИД стран - участниц организации.

По ее словам, в контексте Карабаха остается перечень неразрешенных вопросов, актуальность которых была подчеркнута инцидентами на границе Азербайджана и Армении.

"ОБСЕ поддерживает пути установления долгосрочного мира на Южном Кавказе. Мы также считаем, что три страны региона - Азербайджан, Армения и Грузия - обладают большим потенциалом для развития отношений, и мой спецпредставитель готов содействовать этому развитию при условии заинтересованности сторон", - сказала Линде.