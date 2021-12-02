https://news.day.az/politics/1410889.html Тбилиси готов к роли медиатора между Баку и Ереваном
Тбилиси готов к роли медиатора между Баку и Ереваном
Грузия готова стать платформой для проведения трехстороннего диалога с Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ.
По его словам, мировое сообщество заинтересовано в установлении долгосрочного мира на Южном Кавказе.
"В этом плане мы представили новую инициативу, чтобы действовать как трехсторонняя диалоговая платформа, на которой Азербайджан, Грузия и Армения смогли бы обсуждать актуальные вопросы и проводить встречи на разных уровнях", - сказал министр.
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