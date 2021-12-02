Тбилиси готов к роли медиатора между Баку и Ереваном

Грузия готова стать платформой для проведения трехстороннего диалога с Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ.

По его словам, мировое сообщество заинтересовано в установлении долгосрочного мира на Южном Кавказе.

"В этом плане мы представили новую инициативу, чтобы действовать как трехсторонняя диалоговая платформа, на которой Азербайджан, Грузия и Армения смогли бы обсуждать актуальные вопросы и проводить встречи на разных уровнях", - сказал министр.