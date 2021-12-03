https://news.day.az/politics/1411383.html Готовится проект стратегии развития Карабаха - Рахман Гаджиев - ФОТО
Готовится проект стратегии развития Карабаха - Рахман Гаджиев - ФОТО
В настоящее время ведутся работы по подготовке стратегии развития Карабаха.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC.
По его словам, проект стратегии в ближайшее время будет представлен общественности.
"Все приоритеты, а также Большое возвращение основаны на принципах устойчивости. К ним относятся человеческий капитал и устойчивая среда", - сказал Гаджиев.
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