Джейхун Байрамов рассказал польскому коллеге о региональной безопасности в постконфликтный период

В рамках участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД.

В ходе встречи было отмечено, что польско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства.

Ссылаясь на то, что в следующем году исполнится 30 лет с установления дипломатических связей между двумя странами, министры подчеркнули важность проведения в связи с этим соответствующих мероприятий.

На встрече состоялся обмен мнениями в связи с председательством Польши в ОБСЕ в 2022 году и в этом контексте сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ, приоритетами председательства Польши, в том числе по вопросам сотрудничества между странами в рамках ОБСЕ.

Министр Байрамов проинформировал польского коллегу о региональной безопасности в постконфликтный период, о шагах, которые следует предпринять для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о вопросах реализации трехсторонних заявлений, о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.