Азербайджан передал Армении еще 10 военнослужащих

4 декабря 2021 года Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики.

Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджара на государственной границе. Следует отметить, что приверженная принципам гуманизма Азербайджанская Республика ранее, 26 ноября 2021 года, обеспечила выдачу армянской стороне гражданского лица армянского происхождения и военнослужащего.

В то же время в результате переговоров армянская сторона предоставила азербайджанской стороне минные карты других освобожденных территорий Азербайджанской Республики.

Госкомиссия выражает благодарность министерству обороны Российской Федерации за посредническую миссию при получении карт минных полей.