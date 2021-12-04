Азербайджан передал Армении еще 10 военнослужащих
4 декабря 2021 года Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики.
Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджара на государственной границе. Следует отметить, что приверженная принципам гуманизма Азербайджанская Республика ранее, 26 ноября 2021 года, обеспечила выдачу армянской стороне гражданского лица армянского происхождения и военнослужащего.
В то же время в результате переговоров армянская сторона предоставила азербайджанской стороне минные карты других освобожденных территорий Азербайджанской Республики.
Госкомиссия выражает благодарность министерству обороны Российской Федерации за посредническую миссию при получении карт минных полей.
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