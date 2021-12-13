Армения перешла границы дозволенного в отношениях с Россией

Армения в своих домыслах и мечтаниях перешла границы, если на заявление Армении последовала официальная реакция.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Галина Ниязова, комментируя реакцию МИД РФ на заявления спикера армянского парламента Алена Симоняна о "сдаче Карабаха" по "плану Лаврова".

Официальное заявление МИД РФ о том, что не существует и никогда не существовало "плана Лаврова", - позиция, которую невозможно трактовать двояко, считает Ниязова.

По словам нашей собеседницы, Армения долгое время пользовалась поддержкой России. После обретения независимости она оказалась одной из тех стран, которым тяжело давалось становление государственности и выстраивание собственной политики и экономики. В ответ на помощь России Армения требовала все больше, а во время Второй Карабахской войны и вовсе заговорила о том, что Россия должна поддержать ее на поле боя, игнорируя нормы международного права и понимая, что справиться с конфликтом самостоятельно она не сможет, отметила российский эксперт.

"Это заявление должно стать поворотным моментом в восприятии реальности властями Армении. До этого они могли пускать пыль в глаза собственному населению, обещая, что Россия будет обеспечивать развитие Армении и ее безопасность. Сейчас уже очевидно, что Армения в своих домыслах и мечтаниях перешла границы, если на заявление Армении последовала официальная реакция", - подчеркнула Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева