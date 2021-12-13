Армения перешла границы дозволенного в отношениях с Россией

Армения в своих домыслах и мечтаниях перешла границы, если на заявление Армении последовала официальная реакция.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Галина Ниязова, комментируя реакцию МИД РФ на заявления спикера армянского парламента Алена Симоняна о "сдаче Карабаха" по "плану Лаврова".

Официальное заявление МИД РФ о том, что не существует и никогда не существовало "плана Лаврова", - позиция, которую невозможно трактовать двояко, считает Ниязова.

МИД России обвинил Армению во лжи

МИД России обвинил Армению во лжи

По словам нашей собеседницы, Армения долгое время пользовалась поддержкой России. После обретения независимости она оказалась одной из тех стран, которым тяжело давалось становление государственности и выстраивание собственной политики и экономики. В ответ на помощь России Армения требовала все больше, а во время Второй Карабахской войны и вовсе заговорила о том, что Россия должна поддержать ее на поле боя, игнорируя нормы международного права и понимая, что справиться с конфликтом самостоятельно она не сможет, отметила российский эксперт.

"Это заявление должно стать поворотным моментом в восприятии реальности властями Армении. До этого они могли пускать пыль в глаза собственному населению, обещая, что Россия будет обеспечивать развитие Армении и ее безопасность. Сейчас уже очевидно, что Армения в своих домыслах и мечтаниях перешла границы, если на заявление Армении последовала официальная реакция", - подчеркнула Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева