Баку и Ереван предпочли мир

Произведенный между Азербайджаном и Арменией обмен военнослужащих на карты минных полей и, вообще, готовность к подобного рода мероприятиям показывает, что Сочинская встреча дала определенный результат.

Об этом сказал Day.Az руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя передачу армянской стороной азербайджанской стороне карты минных полей других освобождённых территорий Азербайджанской Республики, а также передачу Азербайджаном армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.

"Может быть, пока рано делать вывод о том, что этот результат является устойчивым, и, что Армения и Азербайджан смогут начать жить мирно, избежав повторения кризиса, возникновения новых сложных ситуаций на границе, новых взаимных обстрелов, новой угрозы гибели людей. Но тем не менее, хочется верить, что процесс пошел, и прошедшая в Сочи встреча обспечила его", - сказал наш собеседник.

Российский эксперт считает, что прошедший в Сочи диалог между сторонами был очень важным, и похоже, что все стороны понимают, что нужно прекратить конфликт и приступить к выполнению мирных соглашений.

"Поэтому, надеюсь, что больше не будет обострений, и процесс пойдет в мирном ключе", - заключил он.

Напомним, что 4 декабря 2021 года армянская сторона предоставила азербайджанской стороне карты минных полей других освобождённых территорий Азербайджанской Республики. В то же время, Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.