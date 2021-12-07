"Карабахской проблемы нет, это территория Азербайджана"

Высокопоставленным чиновникам Армении запрещен въезд в Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в беседе с журналистами заявил депутат фракции Национального Совета "Армения" Армен Рустамян.

"Мы узнаем об этом из заявлений из Азербайджана. Совершенно очевидно, что переговоры в Стокгольме сорвались, когда Азербайджан заявил, что армянские депутаты также не имеют права пересекать эту границу. На людей власти везде оказывают давление, что нет карабахской проблемы, это территория Азербайджана. Вы должны научиться спрашивать Азербайджан, можно ли ехать в Карабах или нет", - заявил он.

В заключении Армен Рустамян назвал постыдной реакцию армянской стороны на заявление Азербайджана о несостоявшейся встрече глав МИД.