Обмен пленных на карты минных полей - закономерный результат встречи в Сочи

Передача армянской стороне еще 10 военнослужащих - это своего рода возможность, данная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьеру Армении Николу Пашиняну, чтобы тот себя проявил должным образом.

Об этом сказал Day.Az кандидат филологических наук, российский политолог Анар Гасанов, комментируя передачу армянской стороной азербайджанской стороне карты минных полей других освобождённых территорий Азербайджанской Республики, а также передачу Азербайджаном армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.

"В возвращении задержанных армянских военнослужащих сыграла важную роль сочинская встреча, это стало е закономерным результатом. Хотя, исключаю, что их обменяли лишь на карты. Думаю, что есть более существенные договоренности, которые скрываются от общества. И передача армянской стороне части захваченных военнослужащих - это своего рода возможность, данная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьеру Армении Николу Пашиняну, чтобы тот себя проявил должным образом. Но стоит ли ожидать от правительства Никола Пашиняна должных действий, то есть конкретных шагов по разблокированию коммуникаций? Сомневаюсь. Дело в том, что современная Армения - полицентрический режим с многообразием центров власти и внесистемных групп влияния. С одной стороны - реваншистский карабахский клан, с другой - финансово-политические группы диаспоры, ставшие информационно-финансовыми и политическими силами, торпедируют переговорный процесс. По моей информации, в Карабахе часть незаконных вооруженных группировок возглавляют армяне с иностранным гражданством. Лично у меня есть сомнения насчет того, что они выполняют лишь приказы, поступающие из МО Армении", заявил наш собеседник.

По его словам, в Армении понимают, что при отказе от выполнения договоренностей Вооруженные силы Азербайджана проведут военные операции.

"Думаю, Ереван этого и добивается: любой ценой привлечь международных наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. Надо признать, что союзники Армении в лице США и Франции обладают достаточным политическим влиянием, чтобы превратить собственную версию событий в доминирующее общественное мнение и точку зрения международных организаций. И это факт, что западные СМИ передают репортажи с акцентами на азербайджанскую агрессию против маленькой "свободолюбивой Армении" под руководством прозападного руководителя. То есть, мир смотрит на армяно-азербайджанский конфликт глазами Еревана. Ивсе это опасно с точки зрения признания Карабаха со стороны некоторых влиятельных стран Запада и их вассалов. Я сейчас говорю о самом наихудшем сценарии из возможных. Но, судя по последнему выступлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, даже самый опасный вариант, похоже, не остановит Азербайджан от операции принуждения страны-агрессора к миру. Заметьте, Президент Ильхам Алиев уже призывает Ереван назвать конкретные сроки.

Думаю, что в случае оказания давления союзниками Армении на Баку или затягивания Ереваном выполнения пунктов заявления от 26 ноября 2021 г., ВС Азербайджана займут территории, парализующие транспортные коммуникации Армении. Возможно, у Генштаба страны есть и более масштабные планы. Еще раз хочу напомнить, что АР, будучи наследницей АДР, имеет право оспаривать принадлежность земель южнее и восточнее озера Гёкча", - заключил российский политолог.

Талех Агавердиев