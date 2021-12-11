Развязка по делимитации границ Азербайджана и Армении ожидается до встречи в Брюсселе

После сочинской встречи происходят очень странные и даже противоречивые процессы. Причина, видимо, в том, что анонсированное Владимиром Путиным решение, которое должно было быть принято межправкомиссией, так и не случилось.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

Армянская сторона предприняла провокацию с визитом парламентской делегации в Карабах, понимая, что ответная реакция Азербайджана не заставит себя долго ждать. Далее в течение одного дня срывается встреча министров иностранных дел в Стокгольме, и в тот же день происходит обмен диверсантов на карты минных полей, при этом без указания, каких районов они касаются.

Плюс к этому имитация активности в Армении. Никол Пашинян встречается с внепарламентскими партиями прозападного толка. То есть складывается ощущение, что либо Пашинян опаять играет дурачка, либо он действительно готовится к принятию соответствующих решений по делимитации и демаркации и при этом старается сбросить ответственность на чиновников, которые будут непосредственно участвовать в процессе. По разблокировке коммуникаций - на вице-премьера, по делимитации - на главу делегации, которого он назначит. И параллельно с этим опять идет какой-то шантаж России по поводу участия в ОДКБ и так далее.

Думаю, что развязка всех этих процессов ожидается до встречи в Брюсселе, запланированной в ходе саммита Восточного партнерства 15 декабря. Азербайджан, как это было в Стокгольме, может пойти по конфронтационному пути, если Армения не будет демонстрировать конструктивность и, как было указано в сочинском документе, неукоснительное, последовательное исполнение пунктов заявлений от 10 ноября и 11 января.

Если Армения не исполняет свои обязательства, то Азербайджан может в одностороннем порядке начать определять свои собственные границы в соответствие с картой Азербайджанской Демократической Республики, правопреемницей которой является Азербайджанская Республика. Или же, если ставится под сомнение само заявление от 10 ноября, Армения фактически выходит из формата (а это нужно расценивать именно так) и будет продолжать не выполнять взятые на себя обязательства, то у Азербайджана будут развязаны руки по всем другим пунктам. И здесь интересы России и Азербайджана будут совпадать.

Что касается так напугавшего МИД Армении недавнего заявления Президента Ильхама Алиева по Зангезурскому коридору, то нужно отметить, что в последние дней десять глава государства не высказывался, и складывалось впечатление, что азербайджанская сторона ждет каких-то шагов со стороны Армении. Нынешнее предупреждение Президента Азербайджана укладывается в логику взаимоотношений с Арменией. Конструктивный подход, подход, вытекающий из реализации пунктов касательно постконфликта и из саботажа Армении, вынуждает Азербайджан возвращаться к конфронтационной логике решения вопросов. То есть путем конкретных сроков исполнения и даже угроз объяснять армянской стороне необходимость исполнения взятых обязательств. Ереван просто не оставляет другого выхода Азербайджану.

Провокации Армении продолжались в течение двух лет до Второй Карабахской войны. Азербайджан проявлял тогда огромное терпение. Но сегодня, после изменения геополитических реалий, времени для баловства у армянской стороны несоизмеримо меньше. Если обязательства взяты, то они должны исполняться в срок. Азербайджан и так потерял почти год, демонстрируя конструктивность. Процесс разблокировки должен был начаться еще в апреле. Армения должна принять решения и начать делать конструктивные шаги уже в ближайшие дни. Иначе Азербайджан будет вынужден в одностороннем порядке приступить к мерам либо по разблокировке коммуникаций, либо по определению границ.

Лейла Таривердиева