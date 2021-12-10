Парад Победы показал готовность Азербайджана и дальше отстаивать свои интересы

На Параде Победы было отчетливо видно, что народ Азербайджана готов и дальше отстаивать национальные интересы своей страны. Помню, как горели глаза у проходивших маршем по площади бойцов и с какой гордостью они несли флаги своих боевых подразделений.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

По словам эксперта, Азербайджан доказал на деле правоту русского князя Александра Невского, который, победив тевтонских рыцарей, сказал: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". Всего за 44 дня весь мир увидел, как можно, применяя современную тактику ведения боя, положить конец тридцатилетней оккупации.

Война за освобождение Карабаха против армянских оккупационных сил для азербайджанского народа стала поистине Отечественной, отметил Михайлов. Да и сам парад, на котором присутствовали Президенты Азербайджана и Турции, чем-то напоминал парад 1945 года, когда представители всех народов и республик СССР маршировали на Красной Площади в честь победы над фашизмом.

"Для азербайджанцев то, что творили армянские незаконные формирования в период первой Карабахской войны, было тем же злом, какое творили фашисты в годы Великой отечественной. Этнические чистки азербайджанского населения, сопровождавшиеся массовой резней мирных граждан, невозможно забыть. Именно эта память о тысячах невинно убиенных была в сердцах воинов, которые отважно бились 44 дня и в итоге одержали блестящую победу. И на параде было видно, как горят глаза у маршировавших бойцов и с какой гордостью они несут флаги своих боевых подразделений.

Особо отмечу демонстрацию трофейной военной техники, которую хоть завтра можно было использовать в бою. Это говорит о том, что армянские военные бросали все, даже не подумав повредить или уничтожить, так спешили спасти свои жизни и не погибнуть за идеи тех, кто бросил их в топку межнациональной и межгосударственной розни. На параде было отчетливо видно, что народ Азербайджана готов и дальше отстаивать национальные интересы своей страны.

Через тридцать лет свершилось возмездие, восторжествовала справедливость. Все эти годы Азербайджан строил сильную армию и наращивал экономику. И результат превзошел все ожидания. 44 дня и блестящая Победа, представившие Азербайджан всему миру как государство, способное постоять за себя, независимо от того, насколько силен враг", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева