В Армении признали свое фиаско на Международном суде ООН

Ожидания армянской стороны от решения Международного суда ООН были выше того, что, в конечном счете, зафиксировано в решении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала правозащитница, представитель Армении в ЕСПЧ Сирануш Саакян.

Напомним, что требование армянской стороны о применении обеспечительной меры в отношении возвращения содержащихся в Азербайджане армянских т.н. "военнопленных" было отклонено.

"Затрудняюсь прокомментировать, стало ли это результатом плохой защиты, или же тут повлияли политические факторы, а может требование было неверно сформулировано изначально, и тогда оно не могло быть удовлетворено в рамках данного процесса. А теперь этот отказ станет козырем в руках Азербайджана", - сказала она.

Армянская правозащитница также коснулась вопроса передачи карт минных полей Азербайджану. Напомним, что за три дня до оглашения решения Международного суда ООН карты минных полей уже были переданы Баку. Саакян здесь видит промахи властей Армении.