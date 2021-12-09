https://news.day.az/politics/1413532.html Милли Меджлис обсудит законопроект «О медиа»
Милли Меджлис обсудит законопроект «О медиа»
Законопроект "О медиа" в ближайшее время будет вынесен на обсуждение в комитетах и на пленарных заседаниях Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на встрече с руководителями и другими представителями субъектов медиа сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов.
"Работа по подготовке законопроекта уже завершена", - сказал он.
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