Опасно быть абсолютно уверенным в точности карт минных полей, переданных Арменией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью Xalq qəzeti сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов.

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