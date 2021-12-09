https://news.day.az/politics/1413537.html Опасно быть абсолютно уверенным в точности карт минных полей, переданных Арменией – Эмин Гусейнов
Опасно быть абсолютно уверенным в точности карт минных полей, переданных Арменией – Эмин Гусейнов
Опасно быть абсолютно уверенным в точности карт минных полей, переданных Арменией.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью Xalq qəzeti сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов.
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