Два человека подорвались на мине в селе Дашалты

В селе Дашалты в Шуше два человека погибли, подорвавшись на мине, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.

"Девятого декабря, около 09:00, два сотрудника компаний, занимающихся восстановительными и строительными работами в селе Дашалты Шушинского района - житель Исмаиллинского района Вюсал Гандиев и житель Гобустанского района Орхан Ханатов, погибли, подорвавшись на мине, установленной армянскими войсками", - говорится в сообщении.