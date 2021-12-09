https://news.day.az/politics/1413586.html Два человека подорвались на мине в селе Дашалты - ИМЕНА - ОБНОВЛЕНО
Два человека подорвались на мине в селе Дашалты - ИМЕНА - ОБНОВЛЕНО
В селе Дашалты в Шуше два человека погибли, подорвавшись на мине, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
"Девятого декабря, около 09:00, два сотрудника компаний, занимающихся восстановительными и строительными работами в селе Дашалты Шушинского района - житель Исмаиллинского района Вюсал Гандиев и житель Гобустанского района Орхан Ханатов, погибли, подорвавшись на мине, установленной армянскими войсками", - говорится в сообщении.
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