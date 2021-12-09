Возбуждено уголовное дело по факту подрыва двух людей на мине под Шушой

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате подрыва на мине в Шушинском районе.

Об этом передает в четверг Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе предварительного расследования, проведенного органами прокуратуры по факту подрыва девятого декабря на мине двух гражданских лиц на территории Шушинского района, было установлено, что сотрудник подрядной компании Voltac Орхан Ханатов, 1999 года рождения, и сотрудник ООО Cengiz İnşaat Вюсал Гандиев, 1992 года рождения, погибли в результате подрыва на мине при проведении ремонтно-строительных работ на данной территории.

По данному факту Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) и другим статьям УК.

На данный момент по делу проводятся интенсивные следственные мероприятия.