https://news.day.az/politics/1413767.html Мария Захарова о делимитации границ Азербайджана и Армении
Мария Захарова о делимитации границ Азербайджана и Армении
Ожидаем скорейшего формирования делегаций Азербайджана и Армении в состав комиссии по делимитации границ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
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