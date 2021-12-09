Россия об ожиданиях от встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

Россия надеется, что по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении, которая пройдет 15 декабря в Брюсселе, будет подтверждена приверженность реализации ранее достигнутых трехсторонних договоренностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

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