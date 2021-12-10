Армения стала вассалом США, об этом говорит её участие на Саммите демократии

Саммит в поддержку демократии, на самом деле, является саммитом вассалов - вассалов Вашингтона, которые по тем или иным принципам входят в зону влияния США, либо интересны Штатам.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, комментируя запланированный на 9-10 декабря саммит, его цели и состав участников.

"Этим, например, объясняется наличие среди приглашенных стран Вьетнама. Приглашенная на саммит Армения, со своей стороны, стремится вести политику, ориентированную на Запад. И, безусловно, после приглашения Еревана со стороны США для участия в данном саммите, Пашинян, видя в данной площадке еще одну возможность провести пересмотр итогов Карабахской войны, решений, которые принимались в Москве, Сочи, будет стремиться донести свою позицию в рамках встречи, потому что ему нужно, чтобы в процесс включились США, Франция, и дальнейшие решения принимались исключительно, исходя из интересов Армении", - сказал наш собеседник.

Однако в целом, по его словам, саммит носит не столько совещательный характер, сколько характер выполнения пожеланий США.

"Американцы на нем озвучат целый ряд своих требований, которые будут обязаны исполнить все участники форума. Будут выставлены как сроки, в рамках которых должны быть выполнены эти требования, так и те направления, по которым необходимо будет их реализовать каждой из сторон. Важно, что саммит проходит после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, соответственно американцы, обозначив множество моментов в рамках встречи с российским лидером, будут позиционировать себя, исходя уже из других концепций. США будут позиционировать себя как одного из основных миротворцев на территории Восточной Европы, говорить о том, что мол "вот мы провели встречу с Россией, мы ее уговорили не начинать войну". Хотя на самом деле мы видели, что информационную атаку в данном плане американцы проводят уже больше месяца и стремятся показать, что Россия вот-вот начнет военную кампанию, хотя Россия даже и не собирается ничего для этого предпринимать", - сказал Антон Бредихин.

Политолог считает, что Байденом будет сделан целый ряд заявлений о том, что Россия так или иначе остановлена, сдержана, о том, что нужны новые санкции и, чтобы каждая из стран-участниц данного саммита выступила стороной либо предлагающей данные санкции, либо стороной, которая поддержит данные санкции.

"Так что ждем очередной порции санкций Запада в адрес РФ. Вслед за этим, конечно же, мы увидим появление американских военных в ряде стран. И то, что американцы ушли из Афганистана, и, возможно, уйдут из Восточной Европы, говорит о том, что где-то они да появятся. Я думаю, что США себя проявят в других региона мира, которые они считают демократическими, либо, наоборот, недостаточно демократическими, но где необходимо "повысить уровень демократии". Поэтому, безусловно, по итогам саммита Байден объявит о том, что он теперь может управлять полумиром. В этот полумир, как раз, и входят приглашенные страны-участницы, вне зависимости от их режима, религиозной составляющей, а теперь они будут обязаны выполнять все пожелания, которые будут поступать из Белого дома", - заключил российский эксперт.

Талех Агавердиев