Еще одна армянская провокация в Кяльбаджаре

Подразделения Вооруженных сил Армении предприняли очередную провокацию в Кяльбаджарском районе государственной границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, 9 декабря около 15.00 армянские военные подразделения обстреляли позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе с боевых позиций, расположенных в Басаркечарском районе.

"Подразделения нашей армии, расположенные в этом направлении, приняли соответствующие меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении ведомства.