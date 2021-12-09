https://news.day.az/politics/1413798.html Еще одна армянская провокация в Кяльбаджаре
Еще одна армянская провокация в Кяльбаджаре
Подразделения Вооруженных сил Армении предприняли очередную провокацию в Кяльбаджарском районе государственной границы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, 9 декабря около 15.00 армянские военные подразделения обстреляли позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе с боевых позиций, расположенных в Басаркечарском районе.
"Подразделения нашей армии, расположенные в этом направлении, приняли соответствующие меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении ведомства.
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